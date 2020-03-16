2018九合一縣市長選舉，彰化縣由綠地變藍天，一年多過去了，縣長王惠美究竟做得好不好？民調或許可供參考。據縣府委託民調公司所做調查，「有9成的受訪者滿意彰化縣政府廉能施政表現」，數字比其他民調所做總統蔡英文的滿意度還高。

據彰化縣政府14日發出新聞稿表示，此次民調結果分為四大項，分別條列如下：

(一)在服務及效率表現方面：有9成以上的受訪者，滿意縣府公務人員的「服務態度」及「辦事效率」。

(二)在廉潔施政表現方面：9成4的受訪者表示，未曾親身經歷或聽聞人員有「辦事需要送禮」、「需要找人關說」、「需要應酬」。

(三)在依法行政表現方面：有9成5的受訪者感到滿意；若遇到不法情事時，逾8成的受訪者會提出檢舉。

(四)在不濫用行政資源表現方面：近7成9的受訪者滿意縣府「落實撙節開支，避免浪費行政資源」所做的努力；另外，8成1的受訪者對於縣府「整合有限資源，以達到節省公帑並發揮最大行政效益」感到滿意。

彰化縣府表示，王縣長非常重視廉能施政，因此在107年12月25日上任後，隨即要求縣府政風處規劃18項廉能措施，並從108年1月起辦理「建立廉能政府」宣導活動108年3月間並親率一級主管在縣府中庭簽署「廉能公約」。

此次民調係縣府委託民調公司，於108年12月18日至26日統計調查，總計撥打了3338通電話，完成704份有效樣本。

(中時電子報)