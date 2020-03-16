新北市長侯友宜宣布所有師生6月底前禁止出國，台南市長黃偉哲表示，將認真嚴肅地考慮這個問題，但應該請中央統一處理。不過，台南市政府教育局3月4日已函文各校，各機關、學校及幼兒園教職員工於防疫期間（含例假日），應避免安排出國參訪、交流及旅遊等行程，倘有特殊原因需親赴旅遊警示第二、三級國家或地區（含轉機）之必要者，均應函報教育局專案核准。

黃偉哲表示，侯市長這樣做是為了展現防疫抗疫的決心，一定會受到相當大的阻力；但是比起二月，現在的疫情更加嚴峻，目前全歐洲都已列入第三級旅遊警示區域，許多國家包括進步中國家像美國，開發中國家像印度，也都已經禁止外來的飛機航班，進入他們的國家境內，澳洲也宣布禁止，這都為了阻絕境外的傳染。

特別是，昨天中央才剛宣布，一下子增加的6個確診案例都是境外移入，因此對於國人出國或是對於外國的民眾進來台灣，是不是有需要做進一步的限制？應該請中央來統一處理。

針對台南市而言，黃偉哲認為，當然也要審慎認真考量是否跟進，對於台南市的公教人員以及教師的出國，做一定程度的限制；對於學生的部份，則呼籲家長在這個時候實在是不需要再出國，因為確診中標的比例實在是太高了；尤其在飛航途中，都是在密閉的空間裡面，隱憂很大。

(中時 )