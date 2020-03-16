因應外食消費者消費習慣改變，知名火鍋連鎖品牌「肉多多火鍋」首次推出火鍋外帶搶商機，並特別規劃推出適合4-6位的「飽胃站外帶呷飽分享餐」，每套1399元，電話訂購後20分鐘後來電外帶免下車，內容包含肉品1200公克、季節時蔬、附餐、二款風味湯底，即日起訂購並加贈「一斤肉（600公克）」，除了維持品牌的肉多特色，更挑戰業界同價位帶商品最狂肉量1,800公克。

近期大眾的防疫意識抬頭，透過食物中的辛香料來促進新陳代謝與強化自身抵抗力，使得「食補」也成為防疫的新趨勢。推出的「蒜頭雞」與「剝皮辣椒雞」，都是透過辛香料的加持，讓美味和養身畫上等號。在食材的搭配方面，無論是豬肉、雞肉，還是新鮮的高麗菜，經由獨特微辣的「蒜頭雞」與「剝皮辣椒雞」洗禮，每一口都是濃醇香辣的堆疊，標榜要讓身體氣血循環暖起來。

肉多多火鍋推出的【飽胃站外帶呷飽分享餐 】內容包括有：主餐肉肉（動感小肥牛600g + 愛哭活菌豬 600g）、超值菜盤 (季節時蔬 + 時令菇類 + 火鍋料)、附餐5選4（白飯 / 豬油拌飯 / 烏龍麵 / 冬粉 / 王子麵）、海味雙拼（台灣鯛魚片 + 鮮甜白蝦14隻）、精選鍋底4選2（蒜頭雞 / 剝皮辣椒雞 / 藥膳 / 特選麻辣）加贈一斤肉 / 600g（期間限定）。

(工商 )