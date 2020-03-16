有鑑於防疫的需求增溫，友通資訊結合艾陽科技的軟體辨識技術，推出「全方位智慧熱感防疫系統」。結合溫度偵測與臉部辨識，只要出現疑似發燒者，系統將主動通報駐衛人員，並且透過門禁系統主動限制體溫異常者進入，也降低駐衛人員與疑似感染者的直接接觸，達到智能防疫的效果。 「全方位智慧熱感防疫系統」 藉由熱感、IP二合一的攝影機，同步偵測溫度與實際畫面，在疑似發燒者經過時，系統能直接擷取兩種畫面、標記溫度，並即時通報監控人員前往處理，免去過往依賴人力駐守、肉眼逐一辨識的不便。另一方面，透過平台的紀錄整合功能，事後疑似感染者的軌跡追蹤亦可在平台上一氣呵成，省去調閱監視錄影器比對的冗長過程，使維安及防疫得以在現有的人力下同時兼顧。

針對大型場所如機場、各大車站的多點出入監測，此防疫系統主打高規方案熱感攝影機，支援多區同步偵測與各區體溫顯示，只需利用單台攝影機設定需感測的各個出入口，便能一次完成全域監測並同步顯示所有行經人員的體溫，一旦偵測到體溫異常者，系統立即傳送潛在者影像及時間、地點，不必再耗力比對熱感、影像兩螢幕，大大提升辨識的效率與準確度。

公司行號、學校等出入點較單一的場所，此防疫系統亦可搭配基礎型熱感攝影機，在免去人力逐一量測體溫的同時，也能保持人流的順暢，將防疫所造成的生活影響減到最低。 前面所提的智慧熱感偵測，更可進一步結合門禁系統，促成防疫自動化一步到位。熱感偵測透過友通工業電腦的穩定運算能力與艾陽的訊號擷取技術，限制體溫異常者的出入，另外，透過後台的監測記錄，潛在感染者的事後追蹤將更加輕而易舉，撈出名單即可一鍵查閱當時畫面，搭配全域監視錄影器確認更詳細的行經軌跡，同時兼顧維安與防疫。 艾陽科技表示，熱感防疫系統結合人臉辨識的應用，未來將擴大至維安監控、火警偵測等，發展為完整的安全防護網。此類應用需要高度影像解析、高效能的運算能力，而友通的專業高階工業電腦正可以擔任此驅動角色。此智慧防疫系統不僅能解決短期內的防疫需求，就長期的發展而言，更是接軌智慧城市的一步。

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