據德國政府證實的一份報告稱，據報導，川普總統試圖招募致力於治療冠狀病毒的德國科學家，並提供了大量資金以確保其在美國的工作專屬權。

著名的德國報紙WELT am Sonntag報導說，川普提供了巨額資金，將德國的CureVac公司引誘到美國，並獲得了疫苗的專屬權。

該公司與聯邦擁有的保羅·埃里希疫苗和生物醫學研究所合作，共同治療冠狀病毒。

CureVac在3月15日的聲明中否認了「有收購傳言」。這家生物技術公司表示已經與許多組織和全球當局保持聯繫，但「對投機行為不發表評論，並拒絕了有關收購該公司或其技術的指控。」

一位德國政府消息人士說，川普正在努力為美國（但僅針對美國）尋找一種冠狀病毒疫苗。

該報說，德國政府正在反擊，如果該公司仍留在德國，則向該公司提供財務獎勵。

德國衛生部發言人告訴桑塔格新聞社，政府正在與CureVac進行「密集」討論，以保持該公司總部位於英國。

該報引述衛生部官員的話說：「德國政府對確保在德國和歐洲也開發出針對新型冠狀病毒的疫苗和活性物質非常感興趣。」「在這方面，政府正在與CureVac公司進行深入交流。」

CureVac的營運長兼聯合創始人弗洛里安·馮·德·穆勒貝（Florian von der Muelbe）上週告訴路透社，該公司希望在6月或7月前準備好一種實驗性疫苗，以便他們可以尋求許​​可開始對人體進行測試。

他說，該公司希望開發的低劑量疫苗可能使其適合在CureVac現有設施內進行批量生產。

CureVac 在上週的一份聲明中說，即將卸任的首席執行官丹尼爾·梅尼切拉已應邀到白宮與川普總統舉行會議，討論生產冠狀病毒疫苗的戰略和機會。

Menichella在一份聲明中說：「我們非常有信心，我們將能夠在幾個月內開發出有效的候選疫苗。」

德國資深政治家，衛生經濟學和流行病學教授卡爾·勞特巴赫（Karl Lauterbach）在回答這個項傳聞時說：「必須完全防止向美國獨家銷售的可能性。」

(中時電子報)