受美國聯準會（Fed）意外降息四碼影響，全球股匯16日大幅震盪，A股三大股指不僅全數收跌，流出資金近人民幣（下同）百億元。
大陸A股16日早盤指數開高後隨即震盪走弱，三大股指悉數翻綠。隨後，股指弱勢盤整，創業板指跌幅一度超2％。午後開盤，指數繼續走弱，滬指跌近2％，創指跌幅觸及4％。盤面上，中興通訊受消息影響打開跌停板，雄安相關類股異動拉升，土地流轉、口罩概念股依舊強勢。總體上，資金觀望情緒依舊濃厚。尾盤，滬指失守2,800點關口，跌幅超3％，創指一度大跌超6％。
截止收盤，滬指報2,789.25點，下跌98.18點，跌幅3.4％，成交額為3,756億元（上一交易日成交額為3,930億元）；深成指報10,253.28點，下跌577.85點，跌幅5.34％，成交額為5,877億元（上一交易日成交額為5,737億元）；創指報1,910.77點，下跌119.81點，跌幅5.9％，成交額為2,023億元（上一交易日成交額為1,927億元）。
盤面上，科技股、權重類股殺跌明顯，滬深兩市逾百檔個股跌停，拋售情緒打壓市場，多頭反攻無力。北向資金淨流出98.07億元。
(工商 )
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