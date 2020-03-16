外資上周狂賣台股，中信金(2891)成為超賣首選，累計賣超21.4萬張，中信金股價今年高點為23.45元，今收盤價19.05元，跌幅為18.7%。中信金上周法說會，公司強調仍採穩健配息，去年中信金稅後盈餘428.8億元，創下新高，稅後股東權益報酬率（ROE）為13.04％，稅後資產報酬率（ROA）為0.72％，每股稅後純益（EPS）為2.16元。而美系外資也對中信金去年的獲利按讚，給予「加碼」評等，目標價給25.2元。若以今天收盤價19.05元計，潛在的上漲空間達32%。

中信金旗下中信銀去年全年合併稅後純益為308.99億元，台灣人壽全年合併稅後純益為131.1億元。保險業務方面，台灣人壽持續優化產品組合，及維持多元投資布局，2019年經常性投資收益率較前一年提升10個基點，達3.86%；另外，準備金負債成本更較前一年大幅降低16個基點，經常性利差持續擴大，進一步強化人壽獲利體質；同時，受惠於投資收益的挹注，獲利大幅成長，台灣人壽去年全年稅後純益年成長高達58%。

(時報資訊)