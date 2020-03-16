屏東市一名9旬王姓老翁，遭遇白髮人送黑髮人的悲痛，因不想讓人知道他提領現金是要處理兒子後事，起初郵局行員誤以為是詐騙，報警後才發現真相，貼心協助護鈔安全返家。

屏東警分局大同派出所所長張正信與警員陳秉煌日前接獲郵局報案，表示需要警方協助，員警到場見1名年邁長者手扶拐杖，站立於郵局門口，郵務人員稱該長者要提領大筆現金，深怕被詐騙，故請警方到場。

經警方詢問後得知，王姓老翁平時與兒子2人互相扶持，近日因愛子離世，心中萬分悲痛，僅餘自己一人獨自生活，卻依然想要為愛子付出，圓滿地將後事辦理完畢，所以才到郵局提領40萬元。

由於老翁提領現金時，行員欲瞭解用途，他因痛失愛子，不願說出是要辦理喪事，員警有感老翁心中哀傷，並疼惜他為愛子的一片苦心，特地護送返家，且在途中不斷告訴他即使僅剩一人也要好好生活，相信愛子也是如此希望，老翁最後表達對警方熱心服務精神感激不盡。

(中時 )