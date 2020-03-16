民眾一次可免費領取500毫升。(吳亮賢攝)

大批民眾排隊索取。(吳亮賢攝)

新冠肺炎疫情蔓延，民眾持續搶購抗疫物資，唐氏症基金會為感謝平時社會大眾的善心捐助，今(16)日起於基金會相關機構免費發放抗菌液，一人可領取500毫升，共為期2周，基金會董事長林正俠表示，雖然疫情也衝擊公益團體捐款，但期盼透過善的循環，與民眾共體時艱，一起挺過疫情。

今中午12時整，唐氏症基金會於新莊裕民公共托育中心發放首波抗菌液，時間一到，便有許多民眾排隊索取，未來也將陸續於天生我才新莊站、唐氏症基金會總部、大安工坊、愛不囉嗦庇護工場承德店等5個地點發放，每日供應500人次，每人500ml，送完為止。

唐氏症基金會指出，創會20年以來，長期受到廣大善心民眾以實際捐款或動員相挺，才能持續地為唐寶寶和身心障礙者帶來多元化的服務，雖今年受疫情影響，捐款與去年同期相比減少近2成，但面對升溫的疫情，基金會秉持「善念循環」的心，勢必要為社會盡一份貢獻。

唐氏症基金會董事長林正俠表示，基金會於16至27日於相關機構免費發放次氯酸水抗菌液，民眾只需攜帶不透光的罐子前來即可領取，本次活動結合台北市大安區龍陣里辦公處、大同區至聖里辦公處，以及新北市新莊區中美里辦公處、裕民里辦公處、龍鳳里辦公處一同發放，感謝里長們熱情配合，與民眾們團結對抗病毒。

林正俠說，目前基金會創辦的小作所、庇護工場、公共托育中心仍照常運作，疫情爆發前，便召集旗下公托中心的護理師前往各機構進行衛教宣導課程，此外也落實進門量額溫、雙手酒精消毒等措施，另外，由於小作所平時就有製作手工皂，疫情開始後，老師也發送香皂，呼籲學員帶回家勤洗手預防病毒。

(中時 )