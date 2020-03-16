年約八旬陳姓老婦人，日前在中市公益路二段與惠文路口有迷路現象，路人恐婦生意外，報警協助，陳婦見員警中市警局第四分局大墩派出所員警到場，直說我女婿也是警察，但對自己的資料卻說不清楚，警循線找到她女兒來帶她回去照顧，助老婦重回家人身邊。

據了解，陳婦當時拄著拐杖，緩慢的走在路上，逢人就問回家的路，大墩派出所警員張坤川與許鼎福據報到場，首先安撫老婦情緒，答應一定幫她找到回家的路，當時天候不佳，員警於是先將她帶回所休息。

員警進一步詢問陳婦年籍資料，但陳婦講不清楚，只知姓陳、年約80，並告訴員警她的女婿許員也是警察，在烏日分局服務，員警立即聯繫烏日分局詢問，發現許員已調任保安警察大隊，輾轉聯繫後終於聯繫到其女兒。

女兒緊急到所接母親，表示其母親並沒有失智現象，因為以前住公益、惠文路附近，可能想回老家看看，一時忘記回家的路，十分感謝警察熱心幫忙，讓母親能順利返家。

大墩派出所所長葉信良呼籲社會大眾：「家屬應多關心高齡長者的動向，必要時請老人家配戴記載身分資料的手環或項鍊，以避免走失，才能讓老人家安心享受更長遠的天倫之樂。」

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(中時 )