王品集團祭出5千萬資金，打造「王品創世代 決戰夢想餐桌」創業投資提案競賽，初賽選出14強進入複賽關卡，經過100分鐘菜色實作、30分鐘簡報與提問，最終由5隊脫穎而出、晉級決賽，分別是「好伴麵店」、「食柒義式餐桌」、「泰炒捌食」、「湯城鵝行」及「綠帶夢想團隊」，每隊獲得晉級獎金1萬元，並於3/29進入決賽，除了爭取20萬獎金之外，還可獲得圓夢機會，與王品集團洽談簽訂投資協議、共同合資成立公司。

「王品創世代」競賽5強來自全台各地，開業時間最短一年，最長也僅六年多，王品集團董事長陳正輝指出，評分標準為「事業經營計劃具備規模化發展潛力」佔比70%，「具市場競爭力的商品呈現」佔30%，5強都具有強大的創業家精神，熟悉市場且中長程規劃明確，深具發展潛力，下一步就是如何連鎖化、甚至規模化的考驗。

5支決賽隊伍都有實體店面，王品集團增設「網路人氣票選獎」，人氣票選最高的隊伍將可單獨獲得獎金4萬元，自3/18日中午12點至3/29下午2點，網友只要於官網登入FB帳號，就可以參加投票，為心中最棒的美食創業團隊加油，每人每日限投1票，參加投票者，有機會獲得王品集團品牌禮券。

「最年輕女創業家」領軍的「好伴麵店」，從桃園「旅人咖啡館」起家，2018年底再闢新品牌「好伴麵店」，是間頗具文青風的新式麵館，目前佈點桃園區及龍潭區，正在籌備第三店。「食柒義式餐桌」因為創辦人兼主廚在17歲進入餐飲界，所以取名「食柒」，他在外縣市打拚多年，最終回到家鄉宜蘭開了心中想望的小餐館，將蘭陽平原的美好食材，融入義式料理，呈現出對食物、對故鄉、對土地的感情與眷戀，團員年齡最小的僅22歲。

「湯城鵝行」則來自嘉義在地鵝農第三代，首次參與正規比賽，就把整隻鵝帶到賽場！創業團隊是名符其實的養鵝世家，傳承阿公養鵝的信念，從源頭開始自產自銷，從阿公養鵝、阿爸開發鵝商品，到第三代開起鵝餐廳，將養鵝「一條龍」發揚光大，被網友譽為「全台最美鵝肉店」。「泰炒捌食」老闆，曾在大型連鎖泰式餐廳工作，和太太共同創業，在高雄六合夜市將餐廳級料理，打造成泰式平價炒飯專賣店，另外兩位隊員，都是老闆的表哥，因為讚賞表弟的創業勇氣，不斷借錢給他，最後乾脆加入團隊，一起創業。

晉級的五隊中，「綠帶夢想團隊」有6年以上的最長開業經歷，因為響應環境保護、身體健康、人道精神等因素，開發製作無蛋奶的純植物糕點，選在台北開店，純素的甜點兼顧美觀及美味，在複賽中讓評審團眼睛為之一亮。

3/29「王品創世代 決戰夢想餐桌」決賽，將邀請特定對象前來接受試菜實測，驗證商業概念可行性及消費者喜好度，依初、複、決各賽段綜合表現評選，選出金、銀、銅獎各1名，分別獲得20、10、5萬元獎金；最佳創業潛力獎2名，獎金3萬元。

(工商 )