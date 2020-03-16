父母親如果擁有一個以上孩子，應該要多注意小孩的心理狀態。在波蘭羅茲發生一起人倫悲劇，15歲少女認為母親偏愛3歲弟弟、自己失寵，居然持刀狂捅弟弟28刀，再用他的血寫信給母親；而母親看到這一幕徹底崩潰，最後發瘋被送進精神病院治療。

根據英媒《太陽報》報導，15歲少女奧莉維亞（Oliwia）趁母親不在家時，持刀狂捅在睡夢中的弟弟尼克（Niko），滿地血並沒有讓她感到害怕，甚至還用弟弟的鮮血，在牆上寫了一些字給母親才逃離現場，最後在公寓外10公里被人發現。

據了解，奧莉維亞認為，隨著同母異父的弟弟出生，母親對她的愛漸漸減少，也變得不關心她，事事都以弟弟為主，長期下來心生妒忌，因此開始出現攻擊行為，未料這次居然痛下毒手。而目睹兒子全身血倒臥在地上的母親，內心深受打擊發瘋，被送往精神病院治療，不過最後卻因為沒有錢，被趕出醫院，只能回到原本的工作崗位繼續工作。

母親的前男友迪米特里（Dimitri）則表示，與女方已經離婚3個月了，事實上，繼女奧利維亞常覺得自己是多餘的，一直都很嫉妒兒子，但沒想到她會如此偏激，做出無法挽回的錯誤。檢方指出，奧利維亞坦承所有犯行，將面臨最高10年有期徒刑。

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(中時電子報)