民進黨台北市議員王世堅曾表示，若蔡英文總統能連任，他將跳海慶祝。然而，2020總統大選，蔡英文以史上最高票總統連任成功。王世堅昨則在臉書貼出到台東蘭嶼跳海畫面，履行他「真男人」的承諾。對此，臉書粉絲專頁「今日海峽」則以「一諾千金、誠信至上」八字讚王世堅，有名網友回應卻讓蔡英文躺著也重槍。

王世堅昨在臉書表示，他已經低調於蘭嶼兌現承諾，他認為說到做到不必敲鑼打鼓，尤其是在防疫期間，他相信每句話的背後都有神明，誠信是做人的基本原則。他文末更寫到幾句激勵人心的話，一諾千金，誠信至上，民主勝利，台灣萬歲，感謝大家，台灣加油！

對此，臉書粉絲專頁「今日海峽」以「一諾千金、誠信至上」八字讚王世堅。有名網友則回文表示「台灣人不注重誠信，堅哥你這樣，沒用，如果誠信這樣重要，蔡英文是選不上的」。也有網友讚王世堅「這是台灣人的精神、誠信，不像很多人只會放屁」、「希望每個執政者都像你一樣有誠信」、「說到做到真男人」、「作秀王」、「信守承諾，固然可佩，但是為何打賭常輸，是否腦袋瓜判斷有問題？」、「這次是你最高興、快樂、愉樂履行跳海承諾的一次，再加油誇金口再賭吧」。

(中時電子報)