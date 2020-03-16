20200316 立法院長游錫堃會見法國在台協會(FIT)主任公孫孟 (游錫堃院長辦公室提供)

20200316 立法院長游錫堃會見法國在台協會(FIT)主任公孫孟 (游錫堃院長辦公室提供)

立法院長游錫堃今日於立法院接見法國在台協會公孫孟主任(M. Jean-François Casabonne-Masonnave)並表示，法國隊於新冠肺炎的抗疫表現相當好，希望未來台法除交換防疫經驗外，也請法國繼續支持台灣成為WHO觀察員。

游錫堃表示，38年前曾到法國觀光，留下深刻印像，而過去擔任宜蘭縣長時，包括橋梁景觀化、辦理宜蘭童玩節等等，很多靈感都來自當時的體驗。

公孫孟恭賀游錫堃榮任立院院長並表示，法國相當關注2020的台灣大選，而法國國會的友台小組也屢次在法國議會中提到台法共享的民主自由價值。

游錫堃指出，法國近年無論在南海航安議題，或是將中國列為歐盟安全隱患，都顯見法國致力於印度太平洋地區的區域安全及穩定。

公孫孟回應，無論是南海航安或是其他領域，法國都遵從國際法和人權處理，因此在此基礎上，無論是WHO或是其他國際組織，都希望台灣能有更多參與機會。此外，也希望台法交流能更廣泛擴及科技、商務、文化、新創等領域。

(中時 )