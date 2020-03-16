全球晶圓代工龍頭台積電從2019年第三季法說會前股價一飛衝天，然而，受到新冠肺炎疫情衝擊，加上OPEC+原油減產協議破局，沙俄兩國大打價格戰，美國聯準會(Fed)為了因應衝擊連續兩周降息，如今已達到零利率的水位。台股周一(16日)終場重挫411點，失守萬點，台積電股價甚至寫下逾5個月新低。

台股16日下跌411.1點，收在9717.77點，三大法人同步賣超金額累計達374.01億元新台幣。

台積電股價終場大跌13.5元或4.66%，收在276.5元，成交總量落在103,610張，股價也回到去年10月3日水位，由於台積電本周四(19日)除息2.5元，原外界期待會有融券回補行情，從表現來看，棄息賣壓沉重，台積電盤中失守年線，台積電股價短期觸底恐怕還有難度。

對此，亞系外資下修2020年智慧手機、5G、PC以及半導體市場預估，以及2021年伺服器市場預估，認為台積電2020年每股盈餘(EPS)成長率將降至幾乎為零，今明兩年降幅分別為27%及6%，今年EPS將從原先預估的18.46元降至13.45元，明年的EPS從20.98元下修至19.7元。

亞系外資也將台積電股價從380元降至336元，但重申「優於大盤」的股票評級。

(中時電子報)