台中部分道路實施自來水延管工程後，產生路面不平等狀況，市府今年將路修復平50公里，市長盧秀燕動用第二預備金加速啟動，16日在清水舉行動土儀式，工程達1.1億元，計畫將分3期進行，預計共跨越12個行政區。

「路修復平50公里啟動典禮」在清水區國姓里鎮安宮舉辦，台中市長盧秀燕、議長張清照、副議長顏莉敏、議員李榮鴻、陳廷秀等各地里長均出席。

台中市長盧秀燕表示，市府推動自來水延管後復平計畫，原本需3、4年時間完成，她特別指示動用第二預備金5000萬元，加上109年度預算6000萬元，共計1.1億元辦理，以加速施作進度，完工後鄉親可免受路面顛簸之苦。

議長張清照表示，去年清水區國姓里自來水延管後，長達10.5公里路面不平，感謝市府接獲反映後，積極展開修復計畫；副議長顏莉敏說，沙鹿、梧棲也有多條道路需後修，「路平、燈亮、水溝通」是最基本的生活所需。

經發局說明，該計畫全長50公里，分3期進行，第1期工程施做清水、大甲、豐原、外埔、潭子及霧峰區等，總長18.4公里，預計4月動工，8月完工。

第2期涵蓋大安及大甲區，總長19.6公里，7月動工，11月完工；第3期有大雅、大甲、新社、烏日、豐原、神岡區，總長12公里，8月開工，年底完工。另外，明年度尚有28公里路修計畫，預計明年4月動工，明年底完工。

(中時 )