群聯(8299)於今(16)日公佈2019年全年度合併財報結果，累計全年營收創下歷史新高，每股獲利為23.05元，為歷史第三高，群聯董事會也通過每股擬配發現金股利13元。

群聯2019年合併營收為446.93億元，創下歷史新高，較前年度成長將近10%，毛利達到111.49億元且成長超過22%，全年度稅後淨利達到45.45億元，累計每股獲利為23.05元，創下歷史第三高，此外，2019年第四季營收及毛利也雙雙創下歷史新高，分別達到131.73億元及34.8億元。

群聯在2019年總出貨量部分，與2018年同期相較，第四季記憶體模組總出貨量成長將近23%，SSD及eMMC成品模組總出貨量成長將近78%，PCIe SSD成品模組總出貨量更是成長超過4400%，而2019全年度及第四季控制晶片IC總出貨量，也紛紛創下歷史新高，此外，若細分產品營收部分，相較於2018年同期，第四季記憶體模組總營收成長將近48%，全年度累計SSD及eMMC成品模組總營收成長超過65%，PCIe SSD成品模組全年度總營收更是成長超過620%，眾多數據顯示群聯不僅在營收上穩定成長，在全球的各種NAND應用市場也持續提升市占，高階PCIe SSD滲透率也穩定攀升。

群聯2019年第四季業外投資金士頓電子KSI的部分由虧轉盈，此外，若撇除因國際局勢動盪造成的匯兌損失，群聯全年度整體EPS獲利將再提升約0.7元左右。

董事長潘健成表示，2019年全年度營業費用相較於2018年同期上升了34%左右，主要原因為群聯看好未來5G所帶動的相關NAND儲存應用，持續投資先進製程的次世代快閃記憶體控制晶片IC，再加上深耕佈局高階儲存應用包含伺服器市場、工控市場、與車載應用市場等，需要投資相當多的高階人力與驗證流程及設備；但也藉由點線面的全方位佈局再加上IP授權與ASIC(客製化晶片)設計服務，持續提升客戶服務層面，擺脫價格競爭。

群聯董事會也通過每股擬配發現金股利13元。

(時報資訊)