恆述法師盼債主停止高額利息計算。（摘自臉書）

恆述法師15日剛對外承認受信徒拖累欠下高利貸3千多萬，正在疫區努力賣鑽石還債，16日又在臉書放上與以色列鑽石商老闆的合照，似乎想讓債主放心，她表示有對方的支持，提供最好的貨源，自己可以盡快度過難關，沒想到她隨即又對債主喊話，「目前的我，選擇出境，並不是要逃避債務。」並強調，「這段時間之內，所借貸的金錢高額利息，也請你們停止計算。」

恆述法師在臉書對債主表示：「非常的感謝你們在我資金短缺周轉不靈時，給了我金錢上的支援疏通，更感謝你們的寬宏大量，在這段期間沒有為難我及我的家人，在這裡，我由衷的對你們說聲謝謝及抱歉。」她坦承由於疫情緊張，導致鑽石生意完全無法運作，而龐大利息及緊迫繳款時間，讓她已經無法繼續如期按時償還利息與本金。

恆述法師解釋，「目前的我，選擇出境，並不是要逃避債務，而是因為你們的義氣相挺，讓我必須冒著被疫情感染的風險，前往各國去取回我的鑽石，並以最低的價格來換取現金回來償還向你們所借貸的金額。」她也期盼這段時間債主可以停止計算高額利息，「這段時間之內，所借貸的金錢高額利息，也請你們停止計算，我會用最短的時間將我手上的鑽石拋售，換取現金回來償還你們的欠款。」最後呼籲債主跟自己的律師聯繫，處理後續。

(中時 )