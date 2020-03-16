新冠肺炎肆虐全球，因有高中生在海外染病，新北市、台北市等地方政府，要求高中以下師生不要出國。公務員部分，內政部也率先宣導，要求部內各單位主管應該審慎核假，善盡督導、勸導之責，如非必要，同仁應該避免出國。

內政部也表示，為降低同仁感染風險及國內防疫負擔考量，維持機關公務正常運作，自3月13日起，如屬「國際旅遊疫情建議等級」第三級警告的國家，一律禁止前往。如屬第二級警示或第一級注意者，請各單位主管審慎核假，並應善盡督導及勸導之責，因國際疫情未息，非必要，同仁應避免出國。

(工商 )