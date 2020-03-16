公務員毋湯出國 內政部率先宣導 16:182020/03/16 工商 彭媁琳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 內政部率先宣導，因新冠肺炎擴散，公務員如非必要，應避免出國。（圖／資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎肆虐全球，因有高中生在海外染病，新北市、台北市等地方政府，要求高中以下師生不要出國。公務員部分，內政部也率先宣導，要求部內各單位主管應該審慎核假，善盡督導、勸導之責，如非必要，同仁應該避免出國。 內政部也表示，為降低同仁感染風險及國內防疫負擔考量，維持機關公務正常運作，自3月13日起，如屬「國際旅遊疫情建議等級」第三級警告的國家，一律禁止前往。如屬第二級警示或第一級注意者，請各單位主管審慎核假，並應善盡督導及勸導之責，因國際疫情未息，非必要，同仁應避免出國。 (工商 ) #出國 #內政部 #非必要 #公務員 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠病毒揪出了誰在逛醫院 04:102020/03/12 時論廣場 因應疫情 公務員基礎訓練比照校園停課標準 14:172020/03/12 政治 公務員警察晉升訓練延後 高階文官培訓暫停 15:002020/03/12 政治 張益贍不倫戀 黃珊珊：辭不辭職都處分 16:292020/03/12 生活 防新冠肺炎擴散 台南市府新招上班？ 14:152020/03/13 政治 徐國勇新港奉天宮參拜 感謝配合內政部政策 13:072020/03/15 政治 前往第3級旅遊警示國家 返台居家檢疫每日千元沒得領 18:302020/03/15 生活 防疫優先 內政部：鄭成功祭典、葉氏祭祖改採代表祭祀 11:112020/03/16 政治 鄭成功祭典改線上舉行 內政部呼籲清明掃墓派代表就好 14:152020/03/16 生活 內政部擬異地辦公機制 徐國勇、陳宗彥留部本部 15:372020/03/16 政治 生活熱門新聞 高中生遊希臘1個多月返台確診 網瘋狂肉搜 - 生活 新店直播主隨機背刺殺害無辜路人 廢死聯盟說話了 - 生活 北市高中生確診班級停課 家長狂問要上課嗎？校方回應了 - 生活 吃魚拉出巨大白蟲 老饕一看暴動 - 生活 館長自產雞胸肉一片89元 他一入口哭哭了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。