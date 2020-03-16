新冠肺炎疫情肆虐全球，令各種大型集會、國際活動和體育賽事不得不延期或是停辦，就連美國總統川普，日前也曾針對2020東京奧運發表看法，認為與其沒有觀眾，不如延後1年再舉行。

然而日本首相安倍晉三卻依舊態度堅定的表示，相信疫情能夠受到控制，東京奧運將如期舉辦，不會考慮延後。

日本政府堅持舉辦奧運的動機其實並不難理解，經濟學人智庫（Economist Intelligence Unit）亞洲分析師Waqas Adenwala曾指出，日本去年調漲消費稅，使民眾消費意願降低、重創日本經濟，如今，新冠肺炎疫情更可能嚴重影響到日本出口，奧運是目前唯一可預期將帶來遊客和消費的重大活動，就算無法填補全部的開銷，也強過一無所有。然而，相較於政府對經濟層面的考量所做出的決策，卻依舊有超過80%的日本民眾希望奧運停辦。

根據日媒《體育報知》所公布的網路調查結果顯示，在500名受訪者中，有62%希望延期、19%希望照常舉辦、另外19%使用者則希望取消。

儘管安倍政府再三保證東奧一定會如期舉行，但對於日本民眾的心聲和政府的決策不同調的情況下，如何消弭日本國內人民不安，對現在的安倍來說，是除了舉辦奧運之外的另一項重要課題！

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(中時電子報)