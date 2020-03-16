強化校園防疫 中市7／14學期結束前禁公私立高中職以下師生出國 16:102020/03/16 中時 陳世宗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 強化校園防疫，全市進入校園都需量測額溫。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因應全球新冠肺炎疫情急速升溫，台中市政府教育局表示，國內近期新增確診案例許多為境外移入感染，為強化校園防疫，本學期結束前（7/14），禁止公私立高中職以下師生出國，若有特殊原因者，則須將出國計畫送交教育局審核，另外學期中將再視疫情發展，評估此禁令是否延長。 (中時 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #COVID-19 #台灣 #禁止 #校園 #學生 #學期 #出國 #教育局 #師生 #疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 川普、蓬佩奧對中疫情不同調 04:092020/03/14 焦點新聞 新聞透視》不見提前部署 只見專業傲慢 04:102020/03/14 生活新聞 黨職選舉因疫情借不到場地 民進黨擬搭帳篷舉行 17:562020/03/14 政治 疫情衝擊台歐瀕斷航 荷航、阿聯酋不飛了 07:022020/03/15 生活 善心企業捐助70萬口罩 提升校園防疫能力 18:412020/03/15 生活 餐飲業遇淘汰賽 有人危機當轉機 04:102020/03/16 焦點新聞 開發遊戲、製作短片 90後防疫妙招 04:102020/03/16 焦點新聞 殖利率優勢 台股可望有撐 04:102020/03/16 投資理財 規矩多 小資餐廳苦哈哈 04:102020/03/16 兩岸要聞 看到韓國瑜對高雄防疫重視 善心企業家捐70萬片口罩 10:382020/03/16 生活 生活熱門新聞 高中生遊希臘1個多月返台確診 網瘋狂肉搜 - 生活 新店直播主隨機背刺殺害無辜路人 廢死聯盟說話了 - 生活 北市高中生確診班級停課 家長狂問要上課嗎？校方回應了 - 生活 吃魚拉出巨大白蟲 老饕一看暴動 - 生活 館長自產雞胸肉一片89元 他一入口哭哭了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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