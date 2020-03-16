因應全球新冠肺炎疫情急速升溫，台中市政府教育局表示，國內近期新增確診案例許多為境外移入感染，為強化校園防疫，本學期結束前（7/14），禁止公私立高中職以下師生出國，若有特殊原因者，則須將出國計畫送交教育局審核，另外學期中將再視疫情發展，評估此禁令是否延長。

(中時 )