美國目前新冠肺炎疫情嚴重，共有超過3400例確診人數，富邦悍將洋投羅力正是美國人，他的老婆、小孩都留在美國，讓他不免擔心家人安危。羅力受訪時也不忘稱讚，台灣防疫工作做得很好，讓他很安心。

美國疫情大爆發，北美四大運動包含NBA、MLB等賽事全停擺，中職目前則是閉門進行熱身賽，開幕戰延期至4月11日，且一定會開打。悍將洋投羅力效力中職邁入第8年，老婆、小孩也常常到台灣旅遊，不過如今與家人分隔兩地，讓他坦言很擔心。

羅力表示現在都會與家人保持聯絡，家人也相當關注疫情發展，因此都避免外出、少去人群聚集的地方，避免被感染。

台灣防疫工作不僅迅速，成效也相當傑出，近期常被其他國家拿來當防疫範本，羅力認為待在台灣相當安全，也稱讚台灣控制疫情做得很好。

此外雖然開幕賽程因為疫情受到延期影響，不過羅力認為這是難以避免的情況，自己仍會盡力準備，拿出最好的表現給大家看。

(中時 )