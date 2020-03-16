新北市長侯友宜16日上午前往北市府與台北市長柯文哲會面，同行新北市副祕書長劉和然說，雙北市長針對月底雙北論壇，定調討論共同防疫為主，任何問題都不設限，雙北身為共同生活圈，難分你我，共同合作是兩位市長共識，是否推動雙北共同演練，劉表示，一切都不排除。

劉和然轉述指出，這次侯市長會到北市，主要是案59例是在北部的學生，有可能住在新北，但在台北念書，也有可能相反，侯市長認為雙北共同生活圈防疫非常重要，希望推動北、北、基、宜、桃區塊式合作聯盟，先從雙北坐下來談。

劉和然說，雙北各有個優勢，北市醫療資源豐厚，新北則有更寬闊的空間，空間比台北條件好，雙北可以醫療資源共享，是對等合作，不會是誰幫誰。

劉和然說，明天起雙邊對口會針對月底會議沙盤推演，也會找來衛生局、觀光局等單位，討論觀光產業衝擊等問題，雙北論壇預計在3月26日在北市舉行。

(中時 )