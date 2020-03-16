停水注意，為辦理「龍潭淨水廠三、四期送水管改善工程」，自來水公司表示，預計109年3月24日9時起至17時止，大溪區、龍潭區一帶將停水8小時進行施工，停水戶數約9400戶，並呼籲民眾預先儲水備用，且經發局將持續督促自來水公司儘速完工。

自來水公司表示，義和里、福安里、一德里、一心里、興和里、福仁里 、月眉里、田心里、永福里、美華里、新峰里、復興里、康安里等13個大溪區鄰里及龍潭區的三坑里、大平里等鄰里共計約9400戶，將於24日9時至17時停水8小時，以辦理「龍潭淨水廠三、四期送水管改善工程」

經濟發展局提醒，民眾可預先於停水前6小時完成儲水，並節約用水，且避免於停水前刻才開始大量儲水，否則將影響管線末端用戶無水可儲。經發局強調，停水期間應關閉抽水機電源，以免空轉過久造成馬達損壞。

自來水公司指出，恢復供水後如仍無水可用，請民眾立即通知自來水公司或經濟發展局處理，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或向當地里長洽詢，相關停水資訊請上自來水公司網站查詢。

(中時 )