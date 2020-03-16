俄羅斯武裝部隊的一架米爾Mi-35M雌鹿-E（北約報告稱：Hind-E）直升機，機砲意外走火，而且還擊中民房公寓，打破了玻璃，牆壁也有受損。

防衛部落格(defence-blog)引用俄羅斯多家媒體的報導，該事件發生在赤塔(Chita)西北5公里處的俄羅斯切尤穆斯基空軍基地(Cheryomushki)，時間是在3月15日。

報導稱，這架直升機當時在地面進行維修，可能正在處理機首的機砲，結果就在維護過程中發生故障，23公釐的機砲發生走火，而且砲口朝著上方，結果打出去的砲彈，就擊中基地外的公寓，據說砲彈打破了窗戶，然而卡在牆壁裡。

俄羅斯國防部隨後也證實此事，他們表示，所幸走火的砲彈只有一枚，而且遭擊中的公寓已超過威力範圍，事實證明，破壞力不大，雖然損壞了公寓三層的玻璃窗和陽台，而且沒人受傷。

赤塔位在俄羅斯遠東地區，貝加爾湖以東約600公里處。

Mi-35武裝直升機，是Mi-24直升機的後續改良型，這型直機最大的特徵就是既有武裝，也有足夠的運輸空間，它的運輸艙可以容納8名士兵。

(中時電子報)