美國聯準會（Fed）於當地時間15日突然再度降息，市場恐懼情緒增加，影響16日全球股市繼續大幅震盪。MSCI亞太區（日本除外）指數從1月17日的高位回落兩成，反映亞股進入技術性熊市。投行高盛最新報告指出，亞股已跌穿2018年的低點，且只用了八週時間就已抹去過去15周的升幅，同時跌幅相當全面，只有中國（H股及A股）及台灣暫時避過熊市。

高盛將自1970年以來出現的22次熊市，區分為周期性、結構性及事件性三大類別。現時由新冠肺炎引發的熊市是事件性主導，但若新冠肺炎疫情觸發全球經濟衰退，將會變成周期性事件。

高盛報告指出：「過去兩次由事件性主導的熊市，持續約5個月，期間股市回落約25％。周期性熊市的回落幅度相若，但持續時間較長，平均約6個月，而目前情況來看，熊市持續時間可能較長」。

亞股的走勢與環球經濟增長、美國力率及油價變化相當，中國股市特別是A股能夠跑贏全球，大部分原因與市場預期大陸官方將推出更多刺激經濟政策，支持經濟回穩有關。

高盛指，MSCI亞太區指數現值較該行更新目標後的潛在升幅約12％。不過，若全球疫情未有受控跡象，熊市料會繼續。

由於環球經濟增長及企業盈利下行風險較大，高盛建議投資者可繼續持有三類股份：一，具有穩定收入及過往銷售較佳、今明兩年盈利可見度較高的股份；二，受惠於中國政策放寬的股份，如工業、房地產等；三，股息率長期穩定的股份。

(工商 )