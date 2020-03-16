男子隱瞞武漢旅行史致55人隔離，涉嫌妨害傳染病防治罪，該案於2020年3月16日下午2點在上海市金山區人民法院公開開庭審理。最終，金山法院認為，被告人李某平行為已構成妨害傳染病防治罪，判處其有期徒刑一年三個月。據悉，此次案件是新冠肺炎疫情發生以來上海市首例妨害傳染病防治案。

上海市金山區人民檢察院指控，2020年1月23日，被告人李某平已在武漢市居住3日，知道即將封城的消息之後回滬。回滬後，被告人為防止傳染家人，隱瞞武漢旅行史，自己居住在松江區某酒店，其間多次乘坐公共交通工具，出入公共場所。

出現癥狀後，在醫院就診時，不僅隱瞞武漢旅行史，還在輸液室密切接觸多人。1月30日，被告人簽署居家隔離承諾書後，於1月31日未經報道外出，出入藥店，在醫院就診時繼續隱瞞武漢旅行史。

金山區檢察院建議判處被告人一年三個月，不適用緩刑。在法庭上，被告人李某平當庭表示，現在非常後悔。法官詢問被告人，如果有需要，你是否願意捐獻血漿給其他需要的患者，被告人當庭表示願意。

公訴人指出，被告人有三類行為違反防疫措施，其中包括，簽署承諾書後多次外出，多次在就診時隱瞞湖北旅行史。也因起隱瞞旅行史，居委不清楚被告人的真實情況，醫院也沒有采取相應的防護措施和審慎的診療方案，最終造成55名醫護人員和就診患者被隔離。

(中時 )