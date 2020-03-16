司法院、法務部16日舉行司法改革進度報告記者會，法務部長蔡清祥致詞時表示，透明監督的人民參與、溫暖友善的被害人保護、保障人權的被告處遇是法務部近期推動司改的亮點，法務部願與社會各界持續溝通對話，以開放的態度，繼續推動各項司法改革。

司法改革進度報告記者會每半年召開1次，今天已是第5次，記者會由司法院長許宗力、行政院政務委員羅秉成、法務部長蔡清祥共同主持，說明司法院與行政院推動司改的進程及成果。

法務部特別運用動畫及影片製作「司改半年報影片」，介紹法務部在推動國民檢察審查會、檢察官評鑑與淘汰制度、立案審查中心、科學鑑識、完備律師法、落實防逃機制、完善證據、毒品多元處遇、兒虐防制、犯罪被害人保護及獄政革新等11項司法改革成效。

蔡清祥表示，為呼應總統年初宣示司改的重點在人民能參與司法，漸進式改善司法的體質，法務部近期推動司改亮點，首先是透明監督的人民參與：包括國民參與不起訴審查；加強不適任檢察官的評鑑淘汰；成立監所外部監督機制。

其次是溫暖友善的被害人保護，包括結合社會安全網；建置被害人刑事訴訟資訊獲知平台；完善被害人訴訟參與；第三是保障人權的被告處遇，包括獄政革新、毒品多元處遇及讓民眾能接近及運用司法措施等作為。

蔡清祥強調，司法改革絕非口號，更非一蹴可及，應回應民意期待，兼顧社會文化變遷與國際趨勢的發展，才能與時俱進，獲得人民的認同，法務部願持續與各界溝通對話，以開放的態度，繼續推動各項司法改革。

(中時 )