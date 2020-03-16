雖全球疫情持續影響，工控記憶體廠宜鼎(5289)以長期耕耘工控領域的硬實力，及時拉高庫存水位，為全球客戶持續提供穩定供貨。第一季仍看好5G以及AI新興應用擴大佈局，以規格完整的2933/3200產品線積極搶下邊際語音應用市場，對於崛起的AI邊際應用已做好準備。

AI技術所衍生的邊緣應用，持續在汽車電子、人工智慧、影音串流、智慧物聯等領域，也逐漸受矚目。市場預估，2018年至2022年全球邊緣運算相關市場規模的年複合成長率（CAGR）將超過30%，強大的運算與儲存需求也將同步推升全球記憶體市場，隨著新興應用產能的排擠效應，加上供給面的持續短缺，都將成全球DRAM繼續上漲的重要推手。

宜鼎全球記憶體事業部副總張偉民表示，宜鼎長期專注於工業用DRAM產品，並在全球DRAM市場排名前十大。隨著2020年AI邊際應用持續看漲，市場需求預估也將一路延續，看好AI邊際應用所帶來的商機，宜鼎自去年即率先推出的工業等級記憶體3200DDR4全系列產品，近期也已經應用於AI邊際語音產品中，對於相關AI應用的崛起早已做好萬全準備。

宜鼎預測，面對網通與5G興起的龐大市場需求，市場仍期盼Intel3200 CPU加速推出，現階段市場看好需求崛起。宜鼎2933/3200DRAM 全系列產品規格齊全，工業級記憶體包含UDIMM、SODIMM、RDIMM、ECCUDIMM與ECC SODIMM等，除8G、16G常見規格，連近期需求量大增的4G特殊小容量也即將領先推出。宜鼎股價收盤小跌1元為157.5元。

(時報資訊)