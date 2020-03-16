力旺(3529)今(16)日宣布其嵌入式可多次編寫(Multiple-Times Programmable，MTP)記憶體矽智財NeoMTP已成功於台積電(2330)第三代0.18微米BCD(Bipolar-CMOS-DMOS)製程完成驗證，提供IoT電源管理晶片(PMIC)客戶極佳成本優勢的NVM矽智財解決方案。

力旺NeoMTP已廣泛被USB Type-C與無線充電等電源管理晶片的客戶所採用，這次與台積電在0.18微米第三代BCD製程合作的解決方案，具備更高整合性、更微小化、更低功耗等優異特徵。

力旺表示，無線充電已成為行動裝置與IoT相關應用的基本配備，因此，市場對於整合邏輯控制(MCU)以及功率元件的系統單晶片(SOC)的需求也逐步提升，同時，記憶體也被整合進系統單晶片中做程式碼儲存功能，力旺的NeoMTP矽智財是此種設計的最佳解決方案，與傳統的OTP或外掛式EEPROME相比，使用嵌入式MTP之無線充電控制器不僅提供更彈性的可編程性效能，同時更減少設計冗餘(design redundancy)。

力旺業務發展中心副總何明洲表示，力旺的NVM產品在電源管理領域向來是極佳的選擇，力旺布建於台積電0.18微米第三代BCD製程的NeoMTP配備極優的特性，可使設計者在快速成長的電源管理市場取得先機。

(時報資訊)