南投市34里噴藥消毒時間。（南投市公所提供／廖志晃南投傳真）

南投市預防登革熱，從16起到4月10日，全市34里陸續進行環境消毒，使用的藥劑「雷公」10％水基乳劑，是安全性高的特殊環境衛生用藥，稀釋1000倍後，對人體不致造成太大危害，但對小黑蚊、登革熱、蟑螂、蒼蠅、跳蚤、火蟻等防除效果好。

南投市長宋懷表示，消毒主要針對排水溝，盡量避免噴灑到民眾的水果、蔬菜，因為擔心會飛散，藥劑噴灑後7天內，請不要採收噴藥地區的蔬菜及免去皮水果，如有採收也要多清洗幾次，噴藥前將戶外物品安全放置，寵物關在家裡。

宋懷琳表示，這段時間是小黑蚊的高峰期，尤其是下雨過後，要注意容器積水問題，除了噴灑消毒劑，也需要大家的配合，注意環境整潔問題，防止蚊蟲孳生！

南投市噴藥消毒時間依序為3／16福興里、永豐里，3／17新興里、彰興里，3／19漳和里，3／20平山里、三民里、仁和里，3／23康壽里、南投里、平和里，3／24振興里、彰仁里、崇文里、龍泉里，3／26三和里、嘉和里，3／27三興里，3／30嘉興里、千秋里、東山里，3／31軍功里、內興里；4／6內新里、營南里，4／7營北里，4／9福山里、鳳鳴里、鳳山里，4／10光榮里、光明里、光輝里、光華里。

(中時 )