富邦悍將啦啦隊Fubon Angels今年加入3名新成員Amber、Queena和穎兒三位各具特色的女孩，以16位寫下隊史最高人數。今日媒體見面會，由安妮續任隊長，喊出目標是「共好」，希望女孩們一起工作能有共識，團隊才能共好。

今年隊長一職由安妮續任，是由全部隊員投票產生，安妮感謝大家對她的信任，繼去年訂出「自信」的目標後，今年給Fubon Angels提出「共好」做為團隊目標，「我本來就愛閱讀勵志書籍影片，希望有正面力量帶領大家，身為隊長要帶給大家共識，這樣工作才能開心，也希望團隊共好。」

今年有3名新成員加入，啦啦隊人數16人創下隊史新高，不過今年中職受到新冠肺炎疫情影響，不僅延後開幕，連比賽觀眾能不能入場都還不曉得，安妮說，「現在狀況不明，當然會覺得沒觀眾很可惜，但平安健康最重要，現在每周都持續練習，態度不變，若有比賽就全力以赴，若沒有就在電視前應援，甚至可能用直播方式加油也不一定，用不同方式和球迷互動。」

這幾個月安妮也提醒隊員們，要加強自主健康管理，維持運動、看別隊影片來充實自己，也呼籲球迷朋友們要做好防疫工作，健康看球賽，同時預告開幕戰Fubon Angels會有新球衣亮相。

(中時 )