美國聯準會（Fed）利率一次降到底，但熱錢並未大舉前進新興市場，台股跟著主要亞股重挫並失守萬點大關，新台幣開高走升，尾盤由升轉貶1分，為連續四個交易日跌勢，收在30.22元兌1美元，創半個月新低，台北外匯經紀公司成交量11.54億美元。

外匯交易員指出，雖然Fed不到半個月就再次緊急降息，並且一次大降1個百分點，直接砍到趨近於零的水準，美元應聲走弱，然而外資並未大肆湧入新興市場，亞洲主要股匯市反而殺聲隆隆，台股重摔411點，但由於仍有外資小幅匯入，加上出口商拋匯，新台幣偏升整理，直到尾盤老大（央行）出手調節後，才由升轉貶。

外匯交易員認為，肺炎疫情看來在歐美造成的衝擊超出預期，Fed帶頭放錢並重啟量化寬鬆（QE），預料其他國家及我國央行均將全面跟進，但金融市場恐慌情緒升高下，股匯市並不買帳，恐怕一切還是要等到疫情受控後，才可望趨於緩和，因此新台幣短線應是持續區間震盪格局居多。

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