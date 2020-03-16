戶外用餐區煥然一新。（新北市教育局提供／許哲瑗新北傳真）

交誼廳設計成希臘風，擺設健身器材。（新北市教育局提供／許哲瑗新北傳真）

瑞工學苑整修落成揭牌。（新北市教育局提供／許哲瑗新北傳真）

餐廳的桌椅、地板也全部換新，讓學生有舒適的用餐環境。（新北市教育局提供／許哲瑗新北傳真）

新北市瑞芳高工住宿生多達250人，校方去年展開「轉型住宿型特色學校」專案計畫，除了重修宿舍外，也規畫結合宿舍生活的特色課程，預計109學年度啟用，讓學生在夜間也能學習，不必只是枯燥的晚自習；教育局長張明文今前往視察並表示，啟用後豐富學生的宿舍生活，盼激盪更多技職教育想法。

瑞芳高工位處偏區、交通不便，住宿生佔全校5分之1，學生下課後只能在宿舍自行晚自習，不少學生認為效率低且較枯燥，校方去年提出專案計畫，全面整修交誼廳，住宿區也加裝冷氣、洗衣區、室內外用餐區餐桌等，獲教育局補助578萬元，今年寒假間整修完工，命名「瑞工學苑」。

校長顏龍源表示，除了打造像「家」一樣的宿舍，學校也規畫結合生活管理的特色課程，各科安排1至2位老師入住，如同師徒制般，學生返回宿舍後不再只是自行晚自習，而是由住宿老師指導下，精進實作課程，預計下學年度啟用，優先提供「室內空間設計科」及「機械科」新生申請。

顏龍源指出，未來也將與勞動部合作，辦理住宿型職業訓練中心，利用餘裕空間提供長期職業訓練課程使用，教學資源會與瑞芳高工師生共享。

張明文今前往視察後表示，透過宿舍改造，豐富師生課餘時間，真是一舉兩得，教育局樂見學校轉型發展，讓孩子「吃好住巧、安居樂學」，開創更多可能，祝福「瑞工學苑」落成，未來啟動夜間培育計畫，開展學校新願景和同學們的未來想像，激盪技職教育動能創新高。

(中時 )