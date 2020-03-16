李畢茂（又譯李必模）在綜藝節目《戀愛的滋味》中與素人徐秀妍配對，兩人有情人終成眷屬，從電視上的實境情侶走入婚姻生活，去年還成了新手爸媽，小孩已經八個月大，近日徐秀妍才在IG公開為孩子出生一百天所拍下的紀念照片，與粉絲分享他們甜蜜的婚姻生活。

李畢茂老婆目前還在設計系念博士班，也在大學中擔任講師，還與哥哥一起開餐廳，在她的IG中就看見夫妻倆戴著口罩來到餐廳，還說這是兩周以來第一次外出，要讓嘴巴享福一下了；無獨有偶，與李畢茂一起演出《逆流而上的愛情》的女主角姜成妍也在IG感嘆，目前能去的地方竟然只有車上，讓她都不知道該帶小孩去哪玩了。

李畢茂和老婆徐秀妍戴著口罩去餐廳。（圖／翻攝徐秀妍IG）

在《逆流而上的愛情》中，李畢茂飾演與富家女宋善美勾勾纏的貧窮男，常遭受宋善美富媽媽的羞辱對待，甚至逼迫他娶平凡女為妻。婚後他與糟糠妻同甘共苦，卻又放不下前女友宋善美，讓雙方都經歷痛苦的愛情。該劇於緯來戲劇台周一至周五晚間8-10點播出。

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(中時電子報)