外傳政院拍籤口罩實名制2.0由於預購人數低於口罩產量，因此不必抽籤，中央流行疫情指揮中心下午就會宣布。但政院人士表示，預約還未截止，要怎麼確定，今天開會沒有拍板這件事。

跨部會一開始就說，只要沒有超過量，就不用抽籤，是誰講確定不用抽籤。今天的會議是檢討預購制運作試營運的狀況。指揮中心的說法，是只要預購人數沒有超過量就不用抽籤，

跨部會有討論現在預購人數是多少，如果低於網路預購量700萬片就不用抽籤，但沒有拍板不抽籤。

(中時 )