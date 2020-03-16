行政院澄清：未拍板網路預購不抽籤 17:102020/03/16 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 政院未拍籤網購口罩不抽籤(蘇揆臉書擷圖) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外傳政院拍籤口罩實名制2.0由於預購人數低於口罩產量，因此不必抽籤，中央流行疫情指揮中心下午就會宣布。但政院人士表示，預約還未截止，要怎麼確定，今天開會沒有拍板這件事。 跨部會一開始就說，只要沒有超過量，就不用抽籤，是誰講確定不用抽籤。今天的會議是檢討預購制運作試營運的狀況。指揮中心的說法，是只要預購人數沒有超過量就不用抽籤， 跨部會有討論現在預購人數是多少，如果低於網路預購量700萬片就不用抽籤，但沒有拍板不抽籤。 (中時 ) # 口罩實名制2.0，行政院 #不抽籤 也許您會感興趣 推薦閱讀 口罩實名制2.0上路 萊爾富會員APP領口罩 超省時 04:102020/03/12 產業．科技 口罩實名制2.0上路 PChome 24h購物讀卡機銷量成長破10倍 10:392020/03/12 科技 口罩實名制2.0上線 首日網頁當機 APP卡卡 11:502020/03/12 生活 《翻爆午間精選》口罩實名制2.0上線 首日網頁當機APP卡卡 12:232020/03/12 生活 口罩實名制2.0上路 陳菊：網路訂購不是先搶先贏 12:372020/03/12 政治 口罩實名制2.0 健保卡登入大卡關 13:422020/03/12 生活 《熱門族群》「口罩實名制2.0」上路，超商雙雄搶商機 13:242020/03/12 財經 不滿年改的軍公教訴訟率低 監委要求考試院、行政院檢討嚴處 14:532020/03/12 政治 中央宣告生煤條例無效 中市府今收到行政院公文 13:082020/03/16 政治 《金融股》兆豐銀行挺防疫，「口罩實名制2.0」轉帳免收手續費 13:242020/03/16 財經 政治熱門新聞 小英女孩這麼評價韓國瑜 網大讚：說得對！ - 政治 不是小英？最新民調 她滿意度創新高！ - 政治 「LULU」立委爆紅 張育美驚人背景曝光 - 政治 海地要求撤換我國大使 恐與45億投資「小事」有關 - 政治 口罩2.0真相？洛杉基曝：跟唐鳳幾乎完全沒關係 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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