新冠肺炎疫情重挫航空業，華航集團宣布推出機票「放心買、隨您改」方案，凡購買華航或華信機票，在每個航段原訂出發日7天前更改，就可免除改票手續費，並不限改票次數，讓旅客行程規畫更有彈性。

華航表示，即日起至4月15日止購買華航或華信國際線機票，改票手續費通通免了！若因更改新行程或新日期而產生的票價差及稅差仍需由旅客自付，該項免除改票手續費規定不適用於團體票及特殊折扣機票。

根據這項免除改票手續費的規定，如需更改日期，要在每個航段出發日至少七天前辦理，例如行程尚未使用的第一段出發日為4月20日，最晚要在4月13日改票，其他詳情請洽華航各地分公司或客服中心辦理。

新冠肺炎疫情期間，華航集團抗疫、防疫的同時，仍以服務至上的最高理念為旅客設想，不論是洽公或旅遊，特別是針對不得不飛的商務客，限時方案可解決時下因疫情變化快速而有更動行程的突發狀況，讓旅客購票更安心。

(中時 )