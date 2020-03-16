韓國編劇近年來越發喜歡將靈異題材和各種職業領域結合，把鬼神放進各種故事裡，意外端出不少讓人耳目一新的作品。有些走血腥驚悚暴力的路線，而其中又有不少溫馨感人的操作。無論是哪種路數，人與鬼之間夾雜著生死，故事也就有了警世啟發、反省感觸，讓人有時看著這些「鬼劇」反而不是被嚇哭，而是深受觸動啊！

DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，帶你看看近年找人陪也想順利完食，收播後還使人意猶未盡的鬼韓劇。

《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》劇照。（圖／翻攝自韓劇粉粉專）

第10名：《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》

我還活著、還能呼吸，這是多麼美好的事，我直到死後才明白

警世啟發：平凡的日常是逝世者的奢望

光是看這溫馨的劇名就可以放半顆心，這部劇裡頭雖然有鬼（而且很多），但走的卻是邊笑邊哭的輕盈感人路線，這部劇探討的不只是女主角不幸死亡後的遺憾，還有她身邊的親人無法忘卻的傷痛，播出至今引起熱烈的討論。

這樣的劇情也讓人省思，死後的人們第一件想做的事情往往是後悔，就像女主角的恍然大悟，活著的時候被太多生活中瑣碎的情感所蒙蔽，才會因此未能意識到真正重要的事啊。

《當惡魔呼喊你的名字時》劇照。（圖／翻攝自韓劇粉粉專）

第9名：《當惡魔呼喊你的名字時》

期限即將到期的掙扎，要放手一切才是最難的時刻

警世啟發：任何願望的實現都有代價

這部劇的靈感構想是來自於經典戲劇角色浮士德，男主角把自己的靈魂出賣給惡魔，換來許多美好的願望，代價是十年後惡魔將帶走他的靈魂。

但他捨不得放棄美好人生，卻也發現自己所有的成功，其實是奪走女主角的人生而來，面對即將到期的大限，比起決定和惡魔交換靈魂，決定放不放手的那一瞬間難多了！

《今日的偵探》劇照。（圖／翻攝自韓劇粉粉專）

第8名：《今日的偵探》

我聽說已經結案了，可是這件案子還沒有結束，對我來講，每一天都是那一天。

警世啟發：正視自己脆弱的內心

劇中的女鬼專門攻擊人們心靈最脆弱、陰暗的角落，藉此引導被害人自殺，若是碰上意志較堅定的人，就透過威脅他最在乎的人逼迫自殺，跟著劇情走就不難發現，心存惡念的人更加容易被控制心智，進而釀成悲劇。

劇中的偵探們既沒有審判權，還動不動就被逮捕，是一個既沒有名譽、金錢與希望的職業，以此呼籲大眾應該多關注社會現狀，以及國家公權力面臨的信任危機。

第7名：《可愛又可怕的他》

不要被虛無的東西動搖真心。

警世啟發：善良是一種溫暖的選擇

《可愛又可怕的他》描述同年同月同日生的男女主角，有著必須互搶運氣才能順遂的設定，是一部搞笑、懸疑、恐怖為一體的韓劇，提醒著人們，所謂生活中一切不對勁和不順，都是源自於人的惡，尤其是人的嫉妒與貪心。

當我們過度相信命運的時候，就會覺得自己獲得的比別人少而想要去搶奪，其實勇敢爭取自己想要的並沒有錯，但自己所需要的東西，不應該從別人身上搶來，更不能總是被虛無的東西給迷惑。

《驅魔者》劇照。（圖／翻攝自萵苣愛窩劇粉專）

第6名：《驅魔者》

醫學與驅魔勾勒出的新世界觀

警世啟發：信念給人勇氣與力量

《驅魔者》又名《驅魔神醫》，它是驅魔與醫療劇的結合，牽扯到現代科學、醫院，這部主打的是正宗西洋驅魔，甚至能一窺演員以正統拉丁文進行驅魔的咒語。

雖然沒有《客：guest》那麼殘忍血腥，但靈異、驚悚的橋段仍是非常多，是一部醫師與驅魔牧師攜手對抗暗黑勢力的懸疑片，主角群們堅守自身的信念，展現了合作無間的團隊精神，守護了寶貴的生命。

《附身》劇照。（圖／韓劇粉粉專）

第5名：《附身》

人與靈魂是相通的

警世啟發：體會生命的脆弱與無助

《附身》裡的惡靈真的太強大，時隔多年後換了三個肉身，在結局之際幾乎快殺光劇中所有角色，男女主角的組合是刑警搭配靈媒一起破案的設定，兩人一路打擊惡靈，直到最後一集才消滅它。

雖然這部劇的評價十分兩極，甚至有部分網友批評結構鬆散，但還是帶有不少警世感，比如說邪惡不分人或鬼，人和靈魂是相通的，在惡靈大開殺戮的時候也讓人體悟到生命真的很脆弱。

《謗法》劇照。（圖／韓劇粉粉專）

第4名：《謗法》

怨念使惡鬼更強大。

警世啟發：微小的惡意會逐漸膨脹

「遇惡即詛咒對抗」透過謗法師與正義記者聯手打擊邪惡企業主，開啟另一種新的「韓式神秘」，故事的核心大概就是「詛咒」，當人們對一個人、事、物極其討厭時，往往會在心裡希望對方消失。

劇中的邪惡企業便是以此在網路上發展出「詛咒林」的#hashtag機制，讓心有怨念的民眾有發洩管道，使得網路霸凌變得無關緊要，讓人產生「反正也只是抒發而已又不會怎樣」的錯覺，殊不知這些怨念會將惡魔豢養得越來越強大。

《客：The Guest》劇照。（圖／韓劇粉粉專）

第3名：《客：The Guest》

被附身的人已經不是人類，會因人類的死亡感到喜悅，責備人類、嘲笑人類。

警世啟發：黑暗背後藏著壓力與無助不只是重口味的獵奇劇情，還有讓人耳目一新的薩滿教與驅魔主義的結合，靈媒、神父與不相信鬼神的刑警因緣際會一起追逐來自東海的神秘「客人」，劇中的案件更是展現厭惡貧富差距、排斥職場霸凌文化等韓國社會問題，讓人看著看著恍然大悟。

當人心開始扭曲的時刻便是「客人」趁虛而入的大好機會，然而犯下重罪的根本又有多少是來自邪惡心理呢？現今社會有多少人，在消耗完苦心建立的正能量後逐步走向黑暗之中？

《李屍朝鮮》劇照。（圖／Netflix提供）

第2名：《李屍朝鮮》

藏著政治隱喻的喪屍片，活生生演繹「朱門酒肉臭，路有凍死骨」的社稷。

警世啟發：人心比惡鬼更可怕《李屍朝鮮》並非單純搞恐怖、嚇人尋刺激的喪屍片，其實仔細一瞧，更多的是借架空朝代諷今，實質的政治隱喻不少，像是劇中的皇帝淪為傀儡、外戚專權導致吏治敗壞、民不聊生，完全呼應了2016年南韓前總統朴槿惠的親信干政門事件。

喪屍只是故事裡的一場災難，藉此凸顯當人民陷入地獄時，一個為民著想的領袖出現拯救是多麽重要的事，編劇也藉由故事發出呼籲，從政的人應該要把人民放在第一順位，要解決政治問題得先有這樣的核心概念。

《德魯納酒店》劇照。（圖／翻攝自韓劇粉粉專）

第1名：《德魯納酒店》

比起緊抓著不放，放手需要更大的決心！

警世啟發：放手的學問始終難以參透《德魯納酒店》裡有句話說，「死亡是人生中最公平的事」，即使如此大部分的人還是沒有自信平靜面對死亡，對人世間的留戀往往是人死後徘徊不已的原因，這部劇打破人死上天堂、下地獄的傳統，人們在死後有個「酒店」可以緩衝身心，讓「死人」以「存在著」的模樣在緩衝期間完成一些心願。

劇中來來去去的鬼們身上都帶著不同的故事，而編劇則把一些嚴肅的韓國社會現象如網路霸凌、水資源等議題適時帶入，也探討關於放手的生命課題，看完後讓人對於「努力生活，好好道別，然後再重逢」有更多的勇氣。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年03月10日至2020年03月09日，共兩年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『靈異鬼韓劇』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

小編精選新聞不錯過，快加入【網路溫度計telegram】https://t.me/dailyviewtw

★別再浪費生命爬文！熱文榜告訴你每小時網路夯什麼★

臉書熱榜►https://goo.gl/3FtkKq

論壇熱榜►https://goo.gl/q83kus

延伸閱讀：

(中時電子報)