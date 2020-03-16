徐姓女子被臉上的法令紋、印地安紋所困擾，前年求診朱姓皮膚科名醫，2度施打膠原蛋白，事後感染而罹患膿皮症，向台北地檢署控告朱男涉業務過失傷害。檢察官依醫審會鑑定報告，認為朱男施術過程符合醫療常規，並無過失，16日不起訴朱男。

檢方調查，徐女為了去除臉上法令紋、拉提印地安紋等，求診朱姓名醫，由朱在太陽穴、淚溝施打膠原蛋白。

2018年7月、8月間，朱男2度為徐女施打膠原蛋白；徐女因術後臉部不適，回診時懷疑自己感染非典型分枝桿菌。朱男認定與該菌種無關，開出抗生素等藥物給她服用。

徐女另到台大醫院求診，醫師診斷為膿皮症，疑似非典型分枝桿菌感染，徐認為朱手術有疏失，導致她皮膚感染，事後還填寫不實病歷，提告朱涉業務過失傷害、偽造文書等罪。

不過，檢方依衛福部醫審會鑑定，認為朱男施作手術、回診診斷及開藥都符合醫療常規，並無過失，朱罪嫌不足，今不起訴朱男。

(中時 )