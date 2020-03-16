農委會預計下周把「農民退休金制度」草案送行政院討論，其中提及業務委託如退休儲金的收支、保管業務由勞工保險局辦理，立法院經濟委員會今天邀請農委會主委陳吉仲備詢提及，擬在下周把「農民退休金」制度送行政院討論，最快年底就可上路。

依農委會初步規劃，將讓農民自願參加，適用對象為未滿65歲且未領取其他社會保險老年給付的農保被保險人，存繳金額將由基本工資乘以最高6％的存繳比率，政府將提供1對1的對等補助，並保證不低於當地銀行2年定期利率。

領取方式則為年滿65歲時，農民「按月」請月退休儲金至平均餘命為止，如以一名30歲農民存繳35年，65歲退休，加計老農津貼約可領取每月2萬6千元直到85歲為止。相較一般勞工，若僅有雇主提繳6％，60歲退休後請領月退休金，每月僅約可從請領8千元高了不少。

農委會估計，政府在首年的負擔約僅要10.2億元，相較老農津貼的每年超過500億元預算少了不少。

對此，勞保局局長鄧明斌表示，原本勞保局就有農保組，預計會在農保組再增設一個單位，但勞保局「責任旁貸」。

(中時 )