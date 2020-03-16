為保留位於高雄市橋頭區的滾水生態農業地質園區，盼農工共存、共榮科學園區，民眾黨立委張其祿、高雄市議員吳益政與黃捷等人16日為該生態地質園區請命，希望政府能活用土地，在發展橋科的同時，也能重視有機農業發展。

張其祿致詞時說，他16日上午在立法院質詢農委會主委陳吉仲時，張其祿拿出拿出立法院於2019年5月30日生效的《有機農業促進法》及相關子法，打臉先前回覆農民陳情的內政部營建署。營建署聲稱「因中崎有機農場的簽約日早於有機農業促進法的立法，所以不適用該法」。

張其祿指出，法規明白訂定自農民取得驗證之日起，依法享有10至20年的租期保障。營建署恣意解釋農委會主管的法規，「是把農委會當塑膠做的嗎」？並要求陳吉仲指派官員到農場了解此事。

吳益政說，橋科規畫佔地260公頃，30％綠地78公頃，足以容納有機專區、滯洪池和地質公園。如果有機園區可以跟科學園區共存，是工業和農業可以共存的最佳案例，也是向世人展示工業是可以跟人類共存，不會說工業發展人類健康就要受害。

黃捷表示，她想提醒中央，中崎有機專區10年間農友所耕耘出的成果，和政府推廣有機農業的象徵性是難以取代的。她呼籲行政院修改計畫內容，思考如何讓有機農業區與橋頭科學園區共存，如果橋科能納入中崎有機農業區，並成功轉型成國內第1個兼顧生態、農業、科技發展的循環經濟示範園區，不僅會替橋頭科學園區加分，也會未來的科技轉型打下重要的基礎。

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(旺報 )