因應新冠肺炎疫情，台中市勞工局祭出防疫紓困措施，對已申請青創貸款利息補貼、2019年補助達24個月期滿的申請人，以書面敘明受肺炎疫情影響原因，經審查後，補貼期限可由24個月延長為36個月。

為協助青年創業，勞工局提供創業貸款利息補貼，減輕青年經濟壓力，勞工局長吳威志表示，近3年來市府已補助255名創業青年利息補貼，平均每人貸款159萬元，以貸款100萬元、年利率1.67％計算，每月約須負擔1392元利息。

如果向勞工局提出補助申請，2年約可獲得3萬3400元的利息補貼；其中，2019年新申請青創貸款利息補貼計100人，較107年補貼增加11人，申請產業類型以批發零售業佔57％，製造業佔18％，從事餐飲食品業佔10％為大宗。

勞工局指出，申請人或事業單位負責人設籍台中市1年以上，年滿18歲以上未滿46歲，所經營事業體的營業地址及稅籍設於台中市，依法辦理登記或立案，且原始設立未超過6年，未曾接受中央或地方機關創業性貸款補助或身心障礙者自力更生創業補助。

通過申貸經濟部中小企業處或台中市政府的青年創業貸款、青年從農創業貸款、青年農民創業及農企業貸款，即可向勞工局申請利息補貼，貸款金額以300萬元為限，利息補貼24個月，如續貸或重辦貸款需求，得重新申請，每人以1次且合計貸款金額最高以300萬元為限。

新冠肺炎疫情對青創業者衝擊，針對青年創業貸款利息補貼，市府推出延長補貼期限1年的紓困方案，針對申請人的利息補貼於2020年1至12月，補助達24個月期滿，所經營事業體受疫情影響者，得申請補貼期限由24個月延長為36個月。

申請期間自即日起至12月31日止，申請人以書面敘明受疫情影響原因，向勞工局提出申請，經審查後合格後即可延長利息補貼12個月。

(中時 )