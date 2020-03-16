新冠肺炎在全球肆虐，台灣也在15日新增6名境外移入的確診病例，更有一名確診案例為北部的高中生，也讓學校對於疫情控制上緊發條。有鑑於疫情未趨緩，新北、台北市預計將在26日舉辦「雙北論壇」，新北市長侯友宜今被問到，是否會在論壇中與台北市柯文哲來討論，侯友宜則表示，不會等到26日在討論，隨時都要做好雙北的合作跟聯繫，才能防範疫情。

侯友宜稱「雙北的共同防疫，包括基隆跟宜蘭或是桃園，都要緊密的保持一個密切合作的態度，共同面對疫情的時空轉換，即時來迎戰」。 侯友宜認為，隨時都做好對新冠肺炎的合作和聯繫。

不過侯友宜日前針對疫情，建議退休醫護人員能加入防疫工作，卻未獲得柯文哲認同，柯甚至以「力不可用盡」回應，並說北市桌上演練方式「比較成熟」。侯友宜則認為，棋盤及實兵演練皆很重要，侯友宜在上午行程結束後，便驅車前往台北市府與柯文哲見面。

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(中時電子報)