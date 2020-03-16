第9屆美傑仕OPI盃全國青少年網球錦標賽3月14日到20日在臺北市網球中心舉行，聚集全國最有網球天賦的青少年選手進行為期一週的頂尖對決，小將們除了在場上用盡全力拼搏，場外也積極探索自我、發展多元興趣。

本次名列12歲組女單第六種子的鄒族選手黛夢娜・阿古亞納，先前參加過兩屆美傑仕OPI盃，她跟網球的緣分始於爸爸送給她的一組玩具「迴力球」，私下隨意把玩時玩出興趣，家人因此意外發現黛夢娜打球有模有樣，還會控制落點和方向，於是爸爸便決定幫女兒找教練學習網球，自此開啟了黛夢娜的網球之路。

黛夢娜來自阿里山來吉村，過去訓練都需要翻山越嶺往返家裡和學校，父女倆卻甘之如飴，唯一的問題是長久下來的油錢是一筆不小的開銷，爸爸為了給女兒更健全、便利的學習環境，便安排她到彰化縣花壇國小就讀，讓黛夢娜能全心投入在網球的訓練，運動細胞發達的她平時除了打網球，還喜歡籃球、排球和桌球，特別是籃球，因為黛夢娜有個愛打籃球的表哥，平時有個伴能夠一起切磋球技。

來自基隆市東信國小的陳泓叡今年是第二度參與美傑仕OPI盃，去年從12歲組會外賽出發，但在會內首輪止步，今年首度挺進會內賽八強，雖然不敵最終冠軍的陳冠守，但已寫下個人最佳成績，談到欣賞的網球選手，陳泓叡笑說其實沒有特定支持的對象，不過會效法頂尖高手，學習他們出色的球技與態度，像是瑞士球星費德勒（Roger Federer）的發球、現今世界第三提姆（Dominic Thiem）積極攻擊的態度，以及球王喬柯維奇（Novak Djokovic）的穩定抽球和精準控球，陳泓叡並透露比較喜歡紅土賽場，因為能夠發揮個人擅長的移位特點。

陳泓叡本次美傑仕盃網球賽挺進12歲男單8強。（海碩整合行銷提供／陳筱琳傳真）

看起來溫文儒雅的陳泓叡，其實是位能動能靜的小選手，球場上他不畏對手的重砲回擊，享受用速球來回正面對決的快感，場外最愛的休閒運動是「釣魚」，談到釣魚秘訣，他興致勃勃地說：「不要把漁竿放太深，不然魚鉤會勾到底層泥土，魚線和魚餌斷掉後，一切就白費功夫了。」

第9屆美傑仕OPI盃全國青少年網球錦標賽明天開賽時間為上午8點半，誠摯邀請球迷朋友一同前來臺北市網球中心為小將們喝采，見證下一代潛力新秀的誕生。

(中時 )