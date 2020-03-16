新冠肺炎疫情的衝擊，美國二次降息，並啟動高達7000億美元的量化寬鬆(QE)計畫，吉家網董事長暨房仲全聯會榮譽理事長李同榮提出警語，美國降息幅度頗大，影響所及，台灣央行勢必採取跟進的降息措施，未來游資是否會充斥致使房市爆衝，需要特別留意。

李同榮進一步解釋，近年來房市能在多頭市場10多年後軟著陸，主要支撐房市的平穩力量來自於資金充裕與利息偏低，如今疫情肆虐房市表現暫時受到壓抑，央行若採大幅降息措施因應，有利銀行體系超額儲蓄降低，並刺激民間消費與投資，但若充斥的游資沒有多元投資管道舒解，大量資金將流入股市與房市。

李同榮表示，央行若大幅降息，當然有助爆跌的股市反彈，但必須在政策上鼓勵多元的投資管道，慎防資金亂竄，甚至讓回穩的房市死灰復燃。然而，目前國內疫情控制得宜，央行因應全球利率變動，利弊權衡，若能採取較溫和降息態度，對整體經濟應會朝較健康層面發展。

李同榮預測此波疫情風暴影響應會在六月前趨緩，但全球QE降息的影響層面可能會持續一到兩年，對台灣房市最大的影響有四，包括1.房市交易量短期內回溫；2.工、商用土地價格將會爆衝；3.商辦及廠辦市場先蹲後跳大反彈；4.住宅市場平穩，衝高不宜。

(時報資訊)