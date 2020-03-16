《日股》美日央行出拳落空，日股跌至3年半新低 16:312020/03/16 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國聯準會閃電降息4碼，並重啟量化寬鬆措施，反而加劇投資人對新冠肺炎危機的恐慌情緒，美股期貨跌停鎖住，以及日本央行緊急宣布擴大貨幣寬鬆，包括將ETF購買規模提高1倍，但也無法緩解市場緊張氣氛。 周一日經225指數收跌2.46%，為17,002.04點，創下2016年11月以來新低。東證一部指數收跌2.01%，為1236.34點。 (時報資訊) #日股 #日經225 #東證一部 #指數 也許您會感興趣 推薦閱讀 《日股》疫情進入大流行＋美股期貨暴跌，日股慘跌逾千點 11:082020/03/12 財經 《日股》日經指數重挫4.41％，墜入熊市 15:402020/03/12 財經 《韓股》韓股收跌3.87％，創4年半新低 15:572020/03/12 財經 《港股》恆指慘跌922.54點，創近3年新低 16:482020/03/12 財經 恒指收盤跌922點 創近三年新低 17:032020/03/12 財經 香港恒生指數大跌3.6％ 創2017年4月以來新低 17:222020/03/12 財經 疫情加溫 住展風向球創1年新低 04:102020/03/13 產業．科技 一天墜10趴 道瓊收跌2352點 32年來最慘股災 04:532020/03/13 國際 《日股》資金逃命，日股、REIT暴跌 12:162020/03/13 財經 《日股》日經指數周跌15.99％，創歷來第2大單周跌幅 16:142020/03/13 財經 財經熱門新聞 台股明反彈 專家：散戶有這些股票先砍 - 財經 台積電股價創5個月新低觸底？ 外資：災難在後頭 - 財經 台股周一至周三漲跌曝光 散戶別做錯了 - 財經 大陸挺住！美國剩半條命？老謝洩致命關鍵 - 財經 哭暈…買台積電暴虧要賣？網看完帳單突破盲腸 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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