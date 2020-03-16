美國聯準會閃電降息4碼，並重啟量化寬鬆措施，反而加劇投資人對新冠肺炎危機的恐慌情緒，美股期貨跌停鎖住，以及日本央行緊急宣布擴大貨幣寬鬆，包括將ETF購買規模提高1倍，但也無法緩解市場緊張氣氛。

周一日經225指數收跌2.46%，為17,002.04點，創下2016年11月以來新低。東證一部指數收跌2.01%，為1236.34點。

(時報資訊)