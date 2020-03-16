累計至上周3月13日止，外資在集中市場賣超已達新台幣3788.93億元，加計今天的賣超金額333億元，合計今年以來外資在台股賣超金額4121億元新台幣。而FED也出乎市場預期昨晚「突襲式」降息4碼。相對外資的連續性賣超，新台幣匯價相對「有撐」，台北外匯經紀公司新台幣匯價雖然連4貶，但相較於外資逾4000億的賣超金額，新台幣匯價強於預期。

台北外匯經紀公司今新台幣收盤匯價為30.22元，貶值1分，成交量為11.54億美元，波動區間在30.26~30.135元間。

匯銀指出，FED調降4碼至0%~0.25%，近乎零利率，並正式啟動高達7000億美元的量化寬鬆(QE)計畫，以應對美國經濟受到新冠疫情的影響，FED因已宣布調降利率，故原定於週二和週三舉行的例行會議將不再召開。消息公布後，美國道瓊期貨暴跌超過1000點，觸發 融斷機制，而美元指數一度跌破98整數關卡。美國總統川普正式宣布，美國進入國家緊急正式宣布，美國進入國家緊急狀態、釋放500億抗疫資金、並將提供改良的病毒檢測配套措施與相關補助政策。

南韓央行今16日下午也宣布降息2碼，來到0.75%，使南韓利率降至史上最低，以減緩新冠肺炎疫情對經濟的衝擊。

(時報資訊)