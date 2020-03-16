蔡英文盛讚台灣防護衣品質比國外好 16:442020/03/16 中時 鄧博仁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蔡英文總統（左）16日到成衣製造商聚陽總部參觀國內自製的隔離衣時表示，隔離衣國家隊快速成形，讓防疫士氣大增；而聚陽董事長周理平（右）也宣布，這次聚陽與其他台灣5家公司，共同承做100萬件，聚陽承做10萬件防護隔離衣，短時間通過紡綜所測試，3月底陸續交貨，提供第一線醫護人員使用。(鄧博仁攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文總統（左）16日到成衣製造商聚陽總部參觀國內自製的隔離衣時表示，隔離衣國家隊快速成形，讓防疫士氣大增；而聚陽董事長周理平（右）也宣布，這次聚陽與其他台灣5家公司，共同承做100萬件，聚陽承做10萬件防護隔離衣，短時間通過紡綜所測試，3月底陸續交貨，提供第一線醫護人員使用。(鄧博仁攝) 蔡英文總統16日到成衣製造商聚陽總部參觀國內自製的隔離衣時，不時用手摸鼻子，她表示，先前「口罩國家隊」的表現優異，經濟部同仁甚至駐廠生產口罩，政府機關、醫院醫療機構、軍事單位，所使用的全部朝國產規劃，希望與民間一起合作，在緊急時刻投入戰備物資的生產。(鄧博仁攝) 蔡英文總統（左）16日到成衣製造商聚陽總部參觀國內自製的隔離衣時表示，隔離衣國家隊快速成形，讓防疫士氣大增；而聚陽董事長周理平（右）也宣布，這次聚陽與其他台灣5家公司，共同承做100萬件，聚陽承做10萬件防護隔離衣，短時間通過紡綜所測試，3月底陸續交貨，提供第一線醫護人員使用。(鄧博仁攝) (中時 ) #聚陽 #隔離衣 #蔡英文 #台灣 #100 也許您會感興趣 推薦閱讀 聚陽前2月稅前淨利年衰退3.1％ 17:222020/03/12 財經 超前部署 蔡英文：加碼400億元抗新冠肺炎 18:222020/03/12 政治 蔡英文召開國安會議 要求即時穩定股匯市 18:592020/03/12 政治 超前部署 政府祭千億抗疫 04:092020/03/13 財經要聞 聚陽 前2月每股稅前盈餘1.68元 04:102020/03/13 證券．權證 《財政》財長蘇建榮喊話...採取適當措施，穩住金融市場 09:092020/03/13 財經 女作業員遭口罩機壓斷手指 蔡英文滴雞精慰問 19:412020/03/13 政治 社論／蔡英文如何擺脫第二任魔咒 04:102020/03/14 時論廣場 蔡英文：防疫重要戰備物資朝國內生產規劃 15:102020/03/16 政治 王世堅跳海兌現承諾 網回文卻讓蔡英文躺槍 15:572020/03/16 政治 政治熱門新聞 小英女孩這麼評價韓國瑜 網大讚：說得對！ - 政治 不是小英？最新民調 她滿意度創新高！ - 政治 「LULU」立委爆紅 張育美驚人背景曝光 - 政治 海地要求撤換我國大使 恐與45億投資「小事」有關 - 政治 口罩2.0真相？洛杉基曝：跟唐鳳幾乎完全沒關係 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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