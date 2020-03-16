蔡英文總統（左）16日到成衣製造商聚陽總部參觀國內自製的隔離衣時表示，隔離衣國家隊快速成形，讓防疫士氣大增；而聚陽董事長周理平（右）也宣布，這次聚陽與其他台灣5家公司，共同承做100萬件，聚陽承做10萬件防護隔離衣，短時間通過紡綜所測試，3月底陸續交貨，提供第一線醫護人員使用。(鄧博仁攝)

蔡英文總統16日到成衣製造商聚陽總部參觀國內自製的隔離衣時，不時用手摸鼻子，她表示，先前「口罩國家隊」的表現優異，經濟部同仁甚至駐廠生產口罩，政府機關、醫院醫療機構、軍事單位，所使用的全部朝國產規劃，希望與民間一起合作，在緊急時刻投入戰備物資的生產。(鄧博仁攝)

蔡英文總統（左）16日到成衣製造商聚陽總部參觀國內自製的隔離衣時表示，隔離衣國家隊快速成形，讓防疫士氣大增；而聚陽董事長周理平（右）也宣布，這次聚陽與其他台灣5家公司，共同承做100萬件，聚陽承做10萬件防護隔離衣，短時間通過紡綜所測試，3月底陸續交貨，提供第一線醫護人員使用。(鄧博仁攝)

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