南韓科學技術院（KAIST）16日表示，該院研究團隊採用十字形絕緣嵌段電子紡絲法，成功開發出經過酒精、清水、肥皂洗滌後仍可保持過濾功能的奈米纖維材料。

據韓聯社報導，上述材料製成的口罩過濾片，水洗20次以上仍保有防護功能，這種新型口罩能否緩解新冠病毒（COVID-19）疫情造成的口罩荒，備受關注。

現有的口罩熔噴過濾材料纖維都是隨機排列，加工尺寸有巨大差異，需要多層防護才能阻擋微小粒子，且纖維表面的靜電遇水就會消失，佩戴一段時間或洗滌後過濾效果就會大減。

南韓科學技術院教授金一斗（音譯）領導的團隊研發將奈米纖維垂直交叉或密集排成一列的材料，能以更薄的厚度達到相同防護效果，透氣性也更好。這種材料經酒精或肥皂多次洗滌，仍可保持粒子的防護性能。

該團隊針對新材料進行20次以上的肥皂洗滌和3個小時以上的浸泡後，過濾性能仍可達到洗前水準的94%。折疊4000次以上後，防護效果仍高於KF80標準口罩。未來這種新發明的口罩可替換過濾片，2到3張過濾片可以使用1個月以上。

(中時 )