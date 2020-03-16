警政署警官陞遷案引發外界關注，內政部長徐國勇已請政風單位調查，據悉，政風單位的調查已到收尾階段，相關內容近日就會回覆監院，若涉不法，並將移送檢方調查。

外傳警政署人事陞遷案，已有檢舉指涉偽造公文書等內情，知情人士說，相關內容「滿實在的」，內政部政風單位的調查，也已到收尾階段，這兩天就會有結果。

他表示，相關內情內政部將回覆監察院，若涉及不法，就會移送檢方進一步調查。

(中時 )