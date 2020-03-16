警署人事案 內政部：政風調查近收尾 16:442020/03/16 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 徐國勇日前指警政署人事案已送政風處調查(內政部長徐國勇臉書擷圖) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 警政署警官陞遷案引發外界關注，內政部長徐國勇已請政風單位調查，據悉，政風單位的調查已到收尾階段，相關內容近日就會回覆監院，若涉不法，並將移送檢方調查。 外傳警政署人事陞遷案，已有檢舉指涉偽造公文書等內情，知情人士說，相關內容「滿實在的」，內政部政風單位的調查，也已到收尾階段，這兩天就會有結果。 他表示，相關內情內政部將回覆監察院，若涉及不法，就會移送檢方進一步調查。 (中時 ) #警政署 #陞遷案 #警官 #二線三 #二線四 #政風處 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠防疫超前部署 警署長陳家欽：100％治安維護無顧慮 16:522020/03/12 社會 警政署防疫超前部署 規劃異地辦公等措施 17:052020/03/12 社會 多名教授收恐嚇信 「不給錢殺你全家！」 警政署：偵辦中 13:222020/03/15 社會 內政部擬異地辦公機制 徐國勇、陳宗彥留部本部 15:372020/03/16 政治 防疫超前部署 內政部準備好異地辦公 16:432020/03/16 政治 政治熱門新聞 小英女孩這麼評價韓國瑜 網大讚：說得對！ - 政治 不是小英？最新民調 她滿意度創新高！ - 政治 「LULU」立委爆紅 張育美驚人背景曝光 - 政治 海地要求撤換我國大使 恐與45億投資「小事」有關 - 政治 口罩2.0真相？洛杉基曝：跟唐鳳幾乎完全沒關係 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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